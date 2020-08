Hay registro de reinfección por Covid en el país

El jefe de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica del Centro Médico Siglo XXI del IMSS, Constantino López-Macías, reveló el caso de una residente que volvió a tener Covid-19; sin embargo, más tarde, su jefe, Zoé Robledo lo desmintió, al indicar que después de dos meses, aún no tienen los resultados del exudado faríngeo.

Ayer por la mañana, durante el séptimo webinario "Inmunidad a SARS-CoV-2 en México", organizado por Conacyt, López-Macías, doctor en Ciencias Biomédicas, habló sobre el caso de una residente que se enfermó, se recuperó, y volvió a exponerse, pero que no desarrolló síntomas:

"En el caso reportado (en China) y nuestra propia observación con la residente, vemos que pueden tener el virus pero no tienen síntomas. Entonces, en estas personas, tienen el virus, pero no desarrollan síntomas, esto quiere decir que están protegidos; sin embargo, no sabemos si van a poder transmitir el virus", declaró López-Macías.

Ocho horas más tarde, desde Palacio Nacional, Zoé Robledo, director del IMSS, señaló que después de dos meses de saber del caso, aún están en espera de los resultados del exudado faríngeo, con los que se podrá confirmar la reinfección por Covid-19.

Robledo detalló que hace aproximadamente cuatro meses la paciente tuvo la enfermedad y que hace dos, se expuso "no laboralmente" a una persona contagiada de Covid-19.

"Se han tomado muestras para investigar el caso; sin embargo, lo que nos han reportado es que a la fecha aún no se tienen resultados del exudado faríngeo, no se han enviado a los laboratorios de la Red de Vigilancia e Investigación Epidemiológica, por lo cual no lo podríamos confirmar (como caso de reinfección)", dijo Robledo.

Los casos de reinfección de Covid-19 ya se han registrado en Hong Kong (hombre de 33 años asintomático), Holanda (anciano con el sistema inmune deteriorado y del que no se ha informado acerca de sus síntomas) y Bélgica (mujer con síntomas leves que no ha requerido hospitalización).

Ayer se dio a conocer el caso de un hombre de Reno (Nevada), que pudiera ser el primer caso en EU y quien enfermó de forma más severa la segunda vez.