Hay que tapar la boca a los reporteros: Julio Scherer

"Bueno, el Presidente tiene un problema, hay que taparle la boca también a los reporteros y decirles: 'oiga, por favor no pregunten eso'.

"Hay que decirle a los reporteros: 'usted no puede preguntar de eso y no puede preguntar del otro', porque entonces pone en riesgo al Presidente de que el INE le ponga una multa o lo meta a la cárcel", dijo esta mañana a la colaboradora de REFORMA, Carmen Aristegui.

Para el Consejero Jurídico de la Presidencia, el INE se está excediendo en una serie de decisiones que limitan las expresiones del Mandatario y consideró una falta de respeto plantear la posibilidad de un arresto del Mandatario.

Asimismo consideró que el organismo electoral se excede cuando plantea castigos contra candidaturas del partido en el Gobierno, Morena.

"Me parece que son excesos a los que está llegando ese Instituto, como también son un exceso las faltas que están planteando para retirar candidaturas. La no presentación de un informe de gastos es un exceso, me parece que se sobrelimitan, creo que podría haber otras sanciones", expresó en entrevista.

Tras el escándalo por su expresión, el Consejero Jurídico de Presidencia ofreció disculpas en redes sociales.

"Lamento que una frase coloquial que expresé esta mañana, se confunda con un llamado a la censura. Nada más alejado de mis convicciones que eso. Mi respeto incondicional a los periodistas es absoluto. Ofrezco una sincera disculpa por ello", manifestó.