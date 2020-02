Hay que presionar, hermanos LeBaron

Tampico, Tam.- Porque el número de desaparecidos en México es significativo y en su mayoría no se han localizado, es importante presionar a las autoridades para que se intensifiquen las búsquedas.

Lo anterior lo dijeron Adrián y Bryan LeBaron al arribar al Aeropuerto Internacional de Tampico, "Francisco Javier Mina" de donde se trasladarían a los municipios de González y El Mante para sumarse al colectivo de búsqueda "Siempre Vivos".

"Lo que tengo más claro que nunca es que el gobierno ningún político va hacer nada para ayudar a las víctimas si nosotros no los presionamos y si no hay presión internacional, sólo les importa su puesto y su dinero. Si nosotros no exigimos este cambio no va a cambiar, la responsabilidad cae sobre nosotros", dijo Bryan.

Dijeron que están en Tamaulipas a invitación expresa de los colectivos de búsqueda y se interesaron por acompañarlos, "porque tenemos tíos, primos, hermanos desaparecidos, haz de cuenta que esto es casi sanar mi corazón el yo hacer esto por alguien más".

Precisaron que unirse a las búsquedas de desaparecidos es peligroso, "porque uno pone la vida en riesgo; y si me matan, o me secuestran o me desaparecen. Imagínate el daño que yo le daría a mi familia".

Adrián al hablar de su hija Rohnita y sus cuatro nietos quienes fueron emboscados y masacrados presuntamente por el crimen organizado el 4 de noviembre en una brecha de la Sierra Madre Occidental en Sonora, dijo que él tuvo la fortuna de recoger fragmentos y cenizas, "a mi hija la matan junto a sus cuatro hijos y los calcinan, pero todavía recogimos huesitos, chicharroncitos, digo yo, ceniza, y los pudimos enterrar, pero ahora imagínese el desaparecido, está en lo abstracto, en el limbo".

SACAN A JULIÁN DEL PAÍS

Bryan, informó que Julián LeBaron activista por la paz desde hace más de 10 años, tenía la intención de continuar con las acciones en contra del crimen organizado, sin embargo las autoridades estadounidenses lo resguardaron en ese país ante la serie de amenazas que ha recibido.

"Tuvieron que ir en la noche a su casa por él, porque estaban así las cosas de que ya lo iban a matar. Le aconsejaron que mejor saliera del país. Que bien que tiene ese privilegio. Todos los que están en peligro quisieran tener ese privilegio, pero no lo tenemos... Entonces tenemos que exigir al gobierno que haga su trabajo".

Adrián recriminó que el Gobierno Federal tiene a la Guardia Nacional fabricando ladrillos y en la construcción de aeropuertos, "pues qué rollo... Aquí debe de haber el doble, debemos de tener el doble de fuerza por el lado de la federación arreglando estos problemas".

CADA DÍA ESTÁ PEOR

La situación en el tema de desapariciones forzadas en México está cada año más crítica, dijo Bryan LeBaron, pues tan sólo en 2009 se tiene el reporte de 9 mil personas sin localizar y en una década ya suman 60 mil, "es una ciudad completa".

"Ahora también se está diciendo que en México es el que más pornografía infantil produce, tenemos los feminicidios y los infanticidios. Nosotros tenemos que despertarnos y exigir que tiene que parar esto".

Indicó que es necesario que el pueblo de México despierte y exija justicia y seguridad, "necesitamos rescatar esa sangre que tenemos como revolucionarios y luchar por el cambio y no esperar que lo haga otra persona por nosotros".

Por último Bryan externó que es importante que el pueblo alce la voz, para exigirle al gobierno que actúe, "estamos ya cansados de que nos piden paciencia para que nos protejan la vida, pero no va a cambiar esto, por eso estamos marchando".