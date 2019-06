"Hay que pensar antes de abrir las piernas": declaraciones de diputado morenista en Puebla

Unas declaraciones de Héctor Alonso Granados, diputado local en el estado mexicano de Puebla, al ser cuestionado por su posición en torno al debate sobre la despenalización del aborto, han provocado la indignación de los usuarios de las redes sociales.

"Perdónenme la expresión porque no la dije yo solamente, estoy pensando si la digo... hay que pensar antes de abrir las piernas, que pensemos antes de abrir las piernas y dejarte embarazar", dijo el político del oficialista partido Morena en una entrevista para Factor Radio.

"Hay que pensar antes de abrir las piernas": Héctor Alonso, diputado local de Morena en #Puebla, para justificar su oposición a la despenalización del #aborto

En entrevista con @polodelara pic.twitter.com/E9l3NzKKff

"¿Por qué no pueden pensar, por qué me quieren trasladar, al Gobierno, un acto irresponsable de sexo?", se preguntó el legislador.

Según considera el político, el Estado no puede "premiar" la "irresponsabilidad de alguien" que tiene relaciones sexuales. "De manera irresponsable, se embaraza y dice: 'no me importa, el estado me lo paga' [el aborto], que me lo quiten", argumentó.

El debate se abrió en la conversación radial en medio de la discusión que se ha iniciado en el Congreso de Puebla por la iniciativa presentada por una diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María del Rocío García Olmedo, que propone reducir los castigos que marcan las leyes estatales para las mujeres que abortan y que, entre otras cosas, contemplan el encarcelamiento.

Quejas en las redes socialesHoras después de la entrevista, Factor Radio marcó distancia de los dichos del diputado.

"A nombre de quienes conformamos este medio reprobamos de manera categórica las expresiones de misoginia que vulneren a la mujer bajo cualquier circunstancia y cualquier óptica como las del diputado", escribieron en Twitter.

Entretanto, Tonantzin Fernández, también diputada del Congreso de Puebla por Morena, deslindó del partido las declaraciones de Alonso.

Invito al Diputado Hector Alonso a que se exprese de manera correcta cuando de las mujeres se trate.

Aclaro que son sus palabras y no la filosofía de morena, rechazo total a las formas vulgares de tratar los temas importantes. — Tonantzin Fernández (@TonantzinFdz) 30 de mayo de 2019

En las redes sociales se multiplicaron las críticas contra el legislador. "También hay que pensar antes de abrir la boca diputado", escribió una usuaria, y recordó que el Estado es el responsable de crear programas de salud sexual y reproductiva para adolescentes.

En su cuenta de Facebook, Alonso Granados ha publicado fotografías junto a grupos que abogan por "salvar las dos vidas".

El legislador posa con pañuelo azul en el cuello, símbolo de los grupos que se oponen a quienes abogan por la despenalización del aborto.