“Hay que construir una 5T, porque la 4T no funciona”: Romero Hicks

El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks , hizo un balance del último periodo ordinario de sesiones y de la administración de Andrés Manuel López Obrador, y acusó que hay un Estado fallido que no entiende que no entiende; y ejemplificó que la economía no crece, la seguridad no mejora y hay ocurrencias inviables en los faraónicos proyectos de infraestructura que se plantean.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que Andrés Manuel López Obrador va por el asalto de los órganos autónomos, y afirma que éste no unifica a los mexicanos y está más interesado en una vendetta que en la construcción del país.

Romero Hicks acusó que Morena actuó con soberbia, ignorancia y sumisión, además de creer que ganaron una revolución cuando en realidad ganaron una elección.

Señaló que quien se ostenta como la cabeza de una Cuarta Transformación denota ignorancia, dogmatismo y soberbia: "Hay que sepultar la Cuarta Transformación y construir la quinta, porque ésa no funciona".

Aseguró que hay una abyección subordinada en el Poder Legislativo con la alianza Juntos Haremos Historia al Poder Ejecutivo, pues no hay deliberación ni crítica, y acusó que los panistas han sido violentamente atacados por los miembros de la Cuarta Transformación, por lo que los retó a seguir haciéndolo para emprender acciones legales.

Romero Hicks recordó que en el último periodo se aprobaron 89 dictámenes, a los que les da el beneficio de la duda si le servirán a México, pues hay reformas peligrosas, como la extinción de dominio o las leyes secundarias de la reforma educativa, porque la educación se le está dando a un sindicato clientelar, corrupto y corruptor, como la CNTE.

¿Cuál es su balance de este periodo que termina?

- Es de claroscuros. Primero iniciamos con un intento de avasallamiento por parte de Morena para mantener ilegalmente la presidencia de la Mesa Directiva, faltando a la ética; afortunadamente se pudo resolver. Además es evidente la determinación de Morena para debilitar y acabar con las instituciones del Estado de derecho y de reformas previas; por ejemplo, en el caso de la ley secundaria de la reforma educativa no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo, y es la entrega de la educación a la mafia del poder y convertirse en el poder de la mafia.

Hay una abyección subordinada del Poder Legislativo, a través de la alianza de Morena y Juntos Haremos Historia, a la voluntad del Ejecutivo Federal, en la que no hay deliberación, no hay crítica propositiva. El Poder Legislativo se está convirtiendo en un querer legislativo.

Pero, ¿y el parlamento abierto?

- En algunos casos hubo avances en el método de parlamento abierto, pero cuando esto no resultaba satisfactorio, se fueron negando; por ejemplo, en el tema de reducción del financiamiento de partidos, no quisieron tener parlamento abierto. Hubo un pésimo presupuesto y no tienen la menor noción de lo que es el quehacer público.

Definen como prioridades el gasto social y Pemex, [pero éste] se entiende como dádivas a segmentos desfavorecidos de la población y [lo están] tirando a la basura en un proyecto prácticamente inviable, como es la refinería de Dos Bocas.

[Hay] una omisión grave en el Presupuesto, por la atención al crecimiento económico; la inversión pública reducida no tiene un gramo de vida federal ni de vida estatal; no entienden lo que son los 2 mil 457 municipios del país; no hay proyectos importantes de infraestructura y, además de esto, en el presupuesto hay muchas áreas descuidadas, como son la seguridad, la salud, el campo, el medio ambiente, la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, aparte del descuido en el dictamen, que fue redactado desde la Secretaría de Hacienda, ni siquiera, por la dignidad republicana, en la Comisión de Presupuesto de San Lázaro.

¿Y la Sección Instructora?

- Hubo un asalto soberbio e intransigente por parte de Morena para dejar al PAN fuera de la Sección Instructora, frente al tema de Rosario Robles. No resisten la crítica y varios de nosotros hemos sido violentamente atacados, pero los retamos a que lo sigan haciendo para establecer acciones legales.

Hubo temas contundentemente refutables, como la economía, que no crece; la seguridad, que no mejora; los proyectos de infraestructura ocurrentes, inviables y faraónicos, como son Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería en Dos Bocas; la simulación al momento de las consultas para poder tener mejores condiciones, y además estamos viendo el asalto a los órganos autónomos: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Nacional Electoral (INE) y un Presidente con un discurso polarizante y que está más interesado en una vendetta que en una construcción de país, y quien hasta este momento no se ha reunido, a un año de comenzar su gobierno, con los legisladores de San Lázaro que no son de la alianza Juntos Haremos Historia.

Así no se puede sostener en ninguna forma de cordialidad republicana para poder construir mejores escenarios de futuro y en una agenda ocurrente y poco seria.

Con este escenario que plasma, estaríamos ante la devastación del Estado mexicano.

- Estamos frente a un Estado fallido que no entiende y que no entiende que no entiende.

Coordinador, se aprobaron 89 dictámenes en este periodo, ¿pero las reformas avaladas le van a servir a México?

- Ojalá le sirvan a México, pero no hay certeza, porque estamos frente a un gobierno autoritario y disfuncional que difícilmente podrá llevar a buen término estas reformas, además de que muchas de ellas están muy cuestionadas, como es el caso de la Ley de Extinción de Dominio o la aplicación de la Guardia Nacional, la desaparición del Seguro Popular, la Ley Federal de Remuneraciones, que quedó pendiente, el acotamiento del fuero presidencial, que es una simulación, como también lo es la revocación de mandato y la consulta popular.

Con un gobierno que simula, miente y es demagógico, en el caso del Tren Maya, con las comunidades no hubo una consulta seria, sino una sin información, sin los mínimos estadísticos que pasan el primer examen de medio término de un curso; fue una un poco a la usanza de Luis XVI: "El Estado soy yo".

¿No son eficaces las reformas que se aprobaron?

- Le damos el beneficio de la duda a varias de ellas. Éste es un gobierno disfuncional y autoritario que además no dialoga, impone.

¿Cuál cree que es la reforma más peligrosa aprobada para la ciudadanía?

- Es difícil reducirla a una sola, porque hay diferentes elementos negativos. La de educación es un error monumental de novato: ceder ante la mafia del poder y convertirse en el poder de la mafia al entregar la educación a un sindicato clientelar, corrupto y corruptor. La Ley de Amnistía, por otro lado, es una simulación y podría darle beneficios a delincuentes. En fin. La lista es muy larga.

¿Entonces sí hay reformas peligrosas aprobadas?

- Sin duda.

¿Cómo considera que le fue al Partido Acción Nacional?

- Hicimos un gran esfuerzo, pero ya la historia juzgará. El trabajo principal fue contener los despropósitos. Ojalá hubiéramos logrado algunas tareas más valiosas, aunque desde luego puedo explicar varias de ellas; por ejemplo, nos incorporamos al tema de la regulación de fabricación de importación y comercialización de reciclaje de envases y empaques para residuos sólidos; también está el tema de la mortalidad infantil, las propuestas para sancionar, prevenir y erradicar el feminicidio, así como la propuesta de que se califique como delito grave el robo vehicular automotor terrestre, el reconocimiento pleno a los pueblos indígenas, entre otras.

¿La bancada de Morena pecó de soberbia con su mayoría?

- Soberbia, ignorancia y sumisión. Es que creen que ganaron una revolución, pero en realidad ganaron una elección, no una revolución. Desde el momento en que alguien se ostenta como la cabeza de una Cuarta Transformación significa ignorancia, dogmatismo y soberbia. Es la historia la que juzga si algo es una transformación o no; sin embargo, ésta es una Cuarta Transformación que hay que sepultar, y tenemos que construir la quinta, porque ésta no funciona.

¿Qué viene para el periodo ordinario de febrero?

- Vienen muchos aspectos. Vamos a insistir en temas como la atención a la economía familiar de fondo; el feminicidio -una circunstancia que flagela muchísimo a las familias-, la seguridad, entre otros.

¿Cuál va a ser la actitud del Partido Acción Nacional?

- Proactiva, a favor de México y sus familias, con crítica propositiva y comprometida. Vamos a acompañar al gobierno en lo que coincidamos, y en lo que no, vamos a generar alternativas; si no hay coincidencia, cada quien hará su trabajo.

¿No van a permitir ningún tipo de avasallamiento?

- Hemos ganado los debates y lo seguiremos haciendo. La clase política está en grave cuestionamiento, entonces necesitamos una humilde, prudente, sensible, incluyente y más diligente.