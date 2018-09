Hay poco interés para ser policía

Autoridades reconocen que hay poco interés de ciudadanos de formar parte de las filas de seguridad pública en el estado, ya que pese a los constantes llamados y convocatorias, es menor la cantidad que se registra para participar.

A la fecha la secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo, ha coadyuvado en siete eventos donde se recluta a los interesados, en apoyo al Gobierno del Estado.

"Desafortunadamente no se ha tenido la respuesta de la ciudadanía en todas esas ferias, pero vamos a seguir insistiendo y apoyando al Estado para el efecto de reclutar elementos para la policía estatal", dijo Mario Villalpando Ortiz, titular de la dependencia.

El funcionario explicó que hacen falta nuevos elementos que estén interesados en ser parte de la policía estatal, por lo que se hacen esfuerzos para poder incrementar el número de interesados para participar en las convocatorias.

"Faltan muchos elementos para poder incrementar el servicio en todo el estado, se ha apoyado diversas ferias al Estado, ya que ellos tienen la batuta de esos llamados a la ciudadanía para que se inscriban", recalcó.

La Secretaria de Seguridad Pública del Estado, convoca a formar parte de la Policía Estatal y Custodio Acreditable, por lo que ofrecen capacitación especializada, ingresos a nivel profesionista. Seguro de vida, fondo de ahorro y durante el curso: alimentación, alojamiento, atención médica y beca.

Entre los requisitos están: ser mexicano y no tener otra nacionalidad, ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, acreditar el Servicio Militar Nacional, y pasar los exámenes de control y confianza, y no estar inhabilitado o suspendido como servidor público, entre otros más.