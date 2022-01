Hay ocho solicitudes para explorar litio.- Segob

En la conferencia mañanera, donde suplió la ausencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador debido a que el Mandatario tiene Covid-19, el funcionario afirmó que México tiene reservas importantes de ese mineral.

"La verdad es que no nada más San Luis Potosí tiene litio, el País tiene reservas importantes, yacimientos importantes de litio, sucede que cuando uno solicita un permiso para la exploración de posibles metales, o para exploración, pensado obtener la concesión de una mina, pues no se puede o no se especifica, uno no sabe lo que se va encontrar ahí, es general", explicó.