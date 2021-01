"Hay nula respuesta contra la violencia hacia la mujer": Cecilia Suárez

n 2018 Cecilia Suárez se presentó en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hablar sobre la violencia contra las mujeres. Esa vez dijo que México estaba en un lugar poco honroso en ese tema, algo que no ha cambiado.

En aquella ocasión, la actriz subió al estrado como parte de un proyecto impulsado por la Unión Europea (UE) y la ONU, titulado Spotlight, que destinó recursos a cuatro países, entre ellos México, para erradicar la violencia contra las mujeres.

"Es una problemática mundial y que México está en un lugar poco honroso con respecto a las cifras que la ONU maneja. Hay una carga de tristeza, son cosas que no tendrían que pasar, no es normal, ante la realidad lo que nos queda es trabajar para cambiarla", dijo.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ese año hubo 72 mil 747 mujeres víctimas de lesiones dolosas, extorsión, homicidio doloso, corrupción de menores, feminicidio, secuestro, trata de personas y tráfico de menores.

La intérprete de La casa de las flores hizo un llamado para que esos datos no fueran vistos como mera estadística. "Las mujeres tienen que ser escuchadas, ellas no son cifras, no son números, son personas que ya no están", explicó a EL UNIVERSAL.

Ante la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Suárez se mostraba optimista por la integración de un gabinete mayoritariamente femenino.

"Quiero pensar que, como sexenio tras sexenio, se abre una página donde la esperanza sigue presente, hay cosas que me entusiasman del nuevo gobierno como la Secretaría de Gobernación, con Olga Sánchez Cordero, que es un elemento crucial y ojalá le permitan trabajar".

Las cifras no mejoraron, el SESNSP aseguró que, hasta noviembre de 2020, se habían registrado 888 feminicidios en el país; 1.72% más que 2019.

"¿Cuál debe ser el papel de la sociedad en el próximo sexenio?",se le cuestionó en octubre de 2018.

"Nos toca por muchas razones ser críticos y no sólo en poner un tuit sino participar, actuar y estar atentos, porque Morena tiene todo (el control de las cámaras) y estar muy abiertos al diálogo para que se mantenga".

En 2020, la actriz se siguió manteniendo activa en el tema del respeto a los derechos de la mujer al prestar su voz a una animación impulsada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, con el fin de explicar qué es el feminicidio.

Hoy lanza sus ideas sobre la situación de la mujer en México.

Estuviste en ladando mensajes en contra de laa la mujer, ¿cuándo y por qué se generó este interés?Nacer y crecer en un país como el nuestro implica conocer la estructura patriarcal de primera mano.

Conforme vas creciendo, vas entendiendo que gran parte de lo que socialmente se acepta como el privilegio patriarcal no debería ser así.

Hoy en día las mujeres deseamos y exigimos nuevas estructuras y hablar de ello es importante. El sistema patriarcal —contrario a lo que se cree— lacera no sólo a mujeres sino que priva a los hombres de muchas experiencias como la sensibilidad, la ternura y la comunicación profunda.

¿Cuál es tu opinión sobre la situación de las mujeres que se vive en el país?Gravísima. Sorprende la nula respuesta de un gobierno que se hace llamar feminista.¿Has atestiguado casos decontra la mujer?Basta con leer el periódico para saber que vivimos en un país plagado de casos gravísimos.¿A qué consideras que se debe esta situación y cómo ves que las distintas autoridades se enfrentan a ello?A falta de educación y a un sistema jurídico omiso.

No existe un esfuerzo coordinado y eficaz que dé seguimiento puntual a los casos.

¿Desde tu experiencia laboral cómo has sentido este fenómeno?, ¿existe?Existe en todos los planos de la vida: laboral, familiar, de calle, íntimo, institucional, etcétera.¿Cómo afecta a la sociedad y cuáles son las principales repercusiones de lacontra la mujer en el entorno?Mientras el país no atienda esta problemática de fondo, difícilmente tendrá logros duraderos a cualquier otro nivel. Como bien dice Zainaib Salbi : "Mujeres más fuertes construyen naciones más fuertes."¿Qué políticas públicas deberían implementarse para prevenir y combatir el problema?La lista es larga. Impartición de justicia, educación, comunicación social efectiva, talleres... por mencionar sólo algunos.

¿En qué ámbitos se debe trabajar?¿Por qué es importante la lucha de las mujeres y la visibilización de la impunidad de los delitos que se cometen contra ellas?Porque las mujeres somos la mitad de este país y porque un país que no eleva el respeto y la equidad de género sencillamente es un país sin futuro.

Carrera: Estudió Teatro en la Universidad del Estado de Illinois.

Debut: Telenovela Mi pequeña traviesa (1997) y en 1999 protagonizó su primer filme: Sexo, pudor y lágrimas; siguieron Sin ton ni son y Párpados azules.

Activismo: Vocera de la campaña AHFérrate a la VIHda, vocera de la ONU para la Campaña de Protección a los Defensores de Derechos Humanos y trabaja en el

proyecto Parto Humanizado en Hospitales Públicos.