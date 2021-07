Hay más de 125 casos sin resolver en Texas Rangers

McAllen, Tx.- El sitio web de homicidios no resueltos de los Texas Rangers, del Departamento de Seguridad Pública, DPS, proporciona información sobre más de 125 casos sin resolver, en un esfuerzo por ayudar a captar el interés de la comunidad a través de recompensas para obtener información que pudiera ayudar a detener a los responsables.

Como parte de un programa de concientización pública del DPS, un caso del Programa de Investigación de Crímenes Sin Resolver se difunde entre la comunidad dos veces al mes, en un esfuerzo por generar nuevas pistas de investigación.

La recompensa de Texas Crime Stoppers se incrementa hasta 6,000 dólares para el caso presentado mensualmente, con la esperanza de que una recompensa más alta genere pistas adicionales.

El Programa de Investigación de Delitos Sin Resolver de los Texas Ranger fue creado para ayudar a las agencias policiales del estado, a investigar asesinatos no resueltos o crímenes en serie. Dado que no existe un estatuto de limitaciones para el delito de homicidio, los investigadores persiguen estos casos hasta resolverlos o hasta que no queden pistas viables.