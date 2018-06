Rostov del Don, Rusia

El delantero mexicano Javier Hernández señaló que deben darle su justo valor a las críticas positivas y negativas para evitar que afecte el trabajo que ha hecho la selección mexicana de futbol hasta el momento en la Copa del Mundo Rusia 2018.

"Nosotros llegamos con mucha crítica y mucha negatividad, pero somos la selección nacional de México y hay que ir con mucha humildad, con mucho trabajo y con talento, lo demás es un ruido externo que no queremos que nos afecte", dijo en declaraciones que da a conocer la Federación Mexicana de Futbol (FMF) a través de un boletín.

Aceptó que "las cosas sale bien y es lo único que nos importa. Con todo el respeto, con toda la humildad le ganamos a Alemania, ahora le ganamos a Corea del Sur, rivales muy complicados y ahora sigue Suecia, a partir de mañana pensar en ellos".

"Debemos de ir con calma, es más bonito trabajar cuando los resultados son positivos, pero el ruido externo puede ser una trampa, tanto lo negativo como las alabanzas y los buenos comentarios, por lo que no hay que caer en eso, hay que seguir con nuestro trabajo, humildad, disfrutarlo, y que lo disfrute el pueblo mexicano y nosotros", apuntó.

"Chicharito", quien fue elegido como "Jugador del Partido" en el triunfo sobre Corea del Sur, aceptó que haber marcado su gol 50 con el "Tri" y el cuarto en una justa mundialista, es algo que no se puede describir.

"No hay palabras para expresar esto, la verdad es que la realidad supera los sueños, hay que soñar. Hay que seguir así, yo tengo muchas ganas de poder lograr cosas importantes para nuestro país, es lo más bonito, lo que más me motiva, me ilusiona, me mueve, pero hay que ser muy ecuánimes", estableció.