Hay incertidumbreentre los Sultanes

Han pasado ya dos semanas que la LMB frenó sus actividades por la contingencia por Covid-19 y, con ello, los salarios de los peloteros también se han visto congelados.

El regio Felipe González, lanzador de Sultanes, dijo que se mantienen en incertidumbre de lo que pasará con sus sueldos, pues la directiva no les ha dado una respuesta.

"Estamos aguantando, estamos viendo cómo le vamos hacer, ya se nos ocurrirá algo a todos los jugadores de cómo mantener esta situación, no nada más nosotros, todo el mundo", dijo.

"No hemos recibido sueldo, todavía no es abril, no nos toca cobrar. No sabemos qué va a pasar, si nos van a respetar ese sueldo o no, o si se nos va a pagar cuando empiece la temporada, no nos han dicho nada".

Los contratos de los peloteros comenzaban el 6 de abril, fecha que arrancaría la LMB 2020, pero ahora todo parece estar en las nubes.

González consiguió el pase histórico con la Selección Mexicana de Beisbol a Tokio 2020, justa que tuvo que ser pospuesta por el Covid-19 al próximo año, por lo que el sueño olímpico tendrá que esperar.

"Nos informaron que se iba a suspender los Juegos Olímpicos y la preselección ahí va a estar pendiente.

"La lista tenía que estar en marzo o abril y no nos dieron más información. El estar preseleccionado te da un orgullo de que estás representando a tu País", finalizó.