Hay fallas en consulta

Ciudad de México

Las casillas de la consulta sobre el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) cerraron a las 18:00 horas.

Los encargados procedieron al conteo de la primera de cuatro jornadas.

De acuerdo con el futuro Gobierno, de mil 73 casillas programadas para ser instaladas, se verificó la colocación de mil 19, lo que representa el 95 por ciento.

"En cuanto a las fallas en el sistema de votación reportados hasta el momento, éstos se han generado debido a la falta de conectividad de datos en algunas zonas, por lo que inclusive dentro de las ciudades se ha producido un retraso en el registro de las claves de elector, lo que ha abierto la posibilidad de que un ciudadano pueda votar más de una ocasión", se indicó.

"Sin embargo, los datos de los que disponemos hasta el momento nos permiten afirmar que se trata únicamente de situaciones focalizadas que no configuran un patrón de comportamiento que pongan en duda la validez de la consulta".

Este jueves arrancó la consulta sobre el futuro del NAIM, la cual terminará el próximo domingo, tras cuatro días de votación.

ADMITEN FALLAS TÉCNICAS EN APP

Jesús Ramírez, quien será vocero del Gobierno entrante, reconoció fallas técnicas en la aplicación móvil desarrollada para la realización de la consulta sobre el nuevo aeropuerto, lo que ha posibilitado que un ciudadano pueda votar más de una vez.

Asimismo, denunció intentos de hackeo al servidor.

"Ha habido dificultades por falta de conectividad de la aplicación, entonces, ha retrasado la verificación de los números y eso ha causado esta situación; ya se hizo una intervención técnica para ampliar el ancho de banda y para evitar que esto siga ocurriendo, en estos momentos ya está estabilizada la aplicación", explicó.

"También hemos recibido ataques a la aplicación, se ha intentado hackear la aplicación, pero, más allá de eso, nosotros reconocemos que ha habido un problema técnico de conectividad, como sabemos, no todo el País y ni siquiera la ciudad está conectada".

Advirtió que, pese a las anomalías, "la consulta va y va hasta el domingo".

Ramírez afirmó que las irregularidades no son determinantes.

Reportó que en la jornada se instaló el 95 por ciento de las mil 73 urnas previstas.

Detalló que las 54 urnas restantes no se instalaron, principalmente, en Oaxaca, Chiapas, Edomex y Baja California, por límites de conectividad.

Empresarios deciden no participar

Los líderes empresariales decidieron no acudir a la consulta ciudadana sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) al considerar que no es representativa y parcial.

"(Es) una encuesta donde no ha sido transparente la organización y los mismos organizadores son promotores de una de las opciones. He tenido una decisión personal de no participar físicamente en el voto, pero con una posicionamiento institucional de lo que conviene para el País en este momento. No hay ninguna prohibición para que nuestros afiliados ejerzan su libertad de participar o no físicamente con su voto", afirmó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

A su vez, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, afirmó que tampoco votará porque la consulta es imperfecta y parcial.

"No participaré en la consulta, es una consulta inoficiosa. Considero que su diseño técnico es imperfecto y el resultado no será representativo. No tengo confianza en la imparcialidad del ejercicio", subrayó.