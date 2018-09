¿Hay escena postcréditos en 'Predator'?

Madrid, España

Ocho años son los que han transcurrido desde la última aparición en la gran pantalla de los yautjas, que vuelven a las salas de cine con Predator. En esta ocasión, la expectación es máxima debido a que estos cazadores intergalácticos vuelven más fuertes que nunca -y letales- con la tremebunda figura del Depredador Supremo, un colosal ser que infunde bastante respeto.

Después de la creciente vanguardia de incluir escenas postcréditos en cualquier tipo de saga -algo en lo que Marvel es precursor- Predator es una de las posibles candidatas a tener dichas secuencias, esperadas por los más acólitos y odiadas por los más miedosos. Y más aun si cabe, ya que hace alguna referencia a las anteriores entregas de Predator.

CONTINUACIÓN...

Pues bien. Como se puede apreciar al final del filme dirigido por Shane Black, McKenna y Brackett se hacen con la enorme e intimidatoria armadura del Depredador Supremo. Esto, básicamente, viene a dar por sentado que habrá una continuación en algún momento del futuro para la franquicia.

Pero en lo relativo a la escena postcréditos... No la hay, por lo que aquellos espectadores que acudan a ver la cinta, ya sea por tener prisa para no perder el autobus o por ir al baño, pueden levantarse de la butaca en cuanto termine para no tener que tragarse los infinitos créditos en vano.

El reparto de Predator está encabezado por Thomas Jane y completado por Keegan-Michael Key, Boyd Holbrook, Olivia Munn, Yvonne Strahovski, Sterling K.Brown, Trevante Rhodes y Jacob Tremblay.

(Agencias)

