Hay un dolor profundo en la sociedad: De la Fuente

El doctor Juan Ramón de la Fuente indicó que en México es urgente que la clase política se dé cuenta de que hay “un dolor profundo en esta sociedad”.

“Esta sociedad está muy dolida, muy agraviada, está como una persona que se enfrenta a un duelo profundo. Mientras la clase política no entienda que este país está dolido me temo que no podrán entender cuáles serán las formas para salir adelante. Y nosotros, los ciudadanos, tenemos que movernos para salir de ese estado de dolor y debemos ser más participativos. Lo primero que un terapeuta le dice a una persona que padece una crisis emocional es: ¿y tú qué vas a hacer para salir de esto?”, indicó.

En el marco de la 39 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que se lleva a cabo desde el 22 de febrero y hasta el 5 de marzo, De la Fuente presentó el libro “La sociedad dolida. El malestar ciudadano” (Grijalbo, 2018).

De la Fuente aseguró que la verdad es el “elemento fundamental para procesar los traumas y los problemas” que padece una sociedad. Si la verdad se oculta, los ciudadanos tendrán que enfrentarse a padecimientos como la ansiedad y el incremento de adicciones. Así, México vive una “dolencia colectiva” porque se le ha negado la verdad de lo que ocurrió en hechos lamentables como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“Hacer un diagnóstico más de la situación del país podría propiciar incurrir en una serie de lugares comunes, de estadísticas, de cifras importantes pero frías, por eso quise hacer un análisis novedoso, fresco, desde una perspectiva crítica porque finalmente soy médico, soy psiquiatra y entiendo lo que le ocurre al organismo cuando se desequilibra”, dijo.

Y añadió: “De modo que ver al país como algo que se va desequilibrando te permite entender el todo y no quedarte en un sólo fragmento. ¿Por qué he llamado al libro El malestar ciudadano? Pues porque estamos dolidos y esto explica, al menos parcialmente, muchas de las reacciones que experimentamos cotidianamente todos nosotros, que vemos que está experimentando el país, es este dolor que no hemos podido superar, que no hemos podido procesar porque, entre otras cosas, estamos inmersos en una inseguridad que nos tiene verdaderamente agobiados?”, indicó.

El doctor De la Fuente, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y exsecretario de Salud de México, aborda en este libro mediante artículos contundentes y rigurosos temas como la guerra antinarco, la inconformidad social, la furia, las plagas de la obesidad y la diabetes, las políticas de Donald Trump, el calentamiento global, las heridas que dejó el terremoto, el populismo, entre otros.

Así, ofrece una radiografía de los trastornos y las afecciones que agobian al país, y explica los riesgos que conllevan, sus consecuencias, e incluso esboza vías de solución.

Por cuestiones de salud, la escritora Elena Poniatowska no pudo asistir a la presentación del libro, pero envió un video en el que explicó que recientemente tuvo que ser hospitalizada durante un viaje a la ciudad de Washington, aseguró que se ha restablecido completamente y que ya se encuentra en su domicilio, además envió sus saludos y se dijo “enamorada” de De la Fuente.

“Juan Ramón de la Fuente es un gran médico, te acomoda las cosas en el cerebro, sabe mucho de la mente y de los motivos de nuestras acciones. Ha escrito un libro que todos debemos de leer porque nos lleva por un camino ascendente tan necesario en nuestro país, que realmente está hecho un polvorín. Es bien importante la voz del médico, del rector, del educador y del intelectual. Ya sabes que te admiro, que te acompaño y que te acompañaré siempre”, dijo la autora de La noche de Tlatelolco.

Al término de la conversación entre De la Fuente y Aristegui, la periodista y escritora Adriana Malvido, leyó el prólogo del libro, autoría de Poniatowska: “Como Velasco, De la Fuente pinta los problemas que siguen latentes, las fallas de nuestro continente que no se han resuelto pero, de repente, abre el cielo con una pincelada azul que ilumina su pesimismo (y el nuestro) y como médico (porque su texto es ante todo el de un médico) encuentra el bálsamo, cierra la herida, pone una mano sobre el corazón y levanta el postrado”.