Hay confusión sobre revocación de mandato.-Delgado

"Su servidor está haciendo un recorrido por los 300 distritos federales de nuestro País y me he encontrado una gran desinformación, la gente no sabe que va a ocurrir este proceso y también le genera mucha confusión el porqué estamos promoviendo la revocación de mandato si nosotros queremos que siga el Gobierno del Presidente", dijo en un mensaje a inicio del Consejo Nacional de Morena.

El líder recomendó a los consejeros informar que el actual Gobierno impulsa una "auténtica democracia" y que la reforma a la Constitución para incluir la revocación fue impulsada por López Obrador y que él mismo pidió ser el primero para dejar el antecedente.