Hay condiciones inmejorables para crecer: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a pesar de las circunstancias hay condiciones inmejorables para crecer.



Ante banqueros en Acapulco, Guerrero, afirmó que no puede hablar de esas circunstancias porque decidió que sean los médicos y los científicos quienes aborden el tema del coronavirus.

"Hay condiciones inmejorables para crecer a pesar de las circunstancias. No puedo hablar de las circunstancias porque hemos decidido que en el tema del coronavirus hablen los médicos y científicos, no los políticos, que sean los técnicos, los científicos los que nos informen para que no se exagere ni se disminuyan los efectos de esta epidemia", indicó el Presidente.

"A pesar de esas circunstancias, decía yo hay condiciones inmejorables para que emprendamos el camino del crecimiento".

El Mandatario federal destacó que entre esas condiciones se encuentra la aprobación del T-MEC por diputados y senadores en Canadá, además de que, afirmó, existe estabilidad económica con finanzas públicas sanas.

López Obrador expresó que respetar¬∑ la autonomía del Banco de México con la finalidad de controlar la inflación.

"También, vamos a seguir respetando cabalmente la autonomía del Banco de México para que actúen con independencia en la política financiera, sobre todo en lo relacionado con el control de la inflación, que nos importa mucho.

"No queremos crecimiento con inflación, queremos crecer sin inflación, ese el propósito y esa es una de las tareas del Banco de México", agregó.