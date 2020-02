Hay 564 decesos por coronavirus en China

Ginebra, Suiza.

La Organización Mundial de la Salud informó que hasta hoy se tienen confirmados un total de 28 mil 60 casos de coronavirus en China y que 564 personas han muerto por la epidemia, mientras que en otros 24 países se presentan 225 casos y una persona fallecida.

Así lo informó Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, al adelantar que las vacunas y los tratamientos para evitar la propagación de dicha enfermedad, no son "balas de plata", por lo que tardarán en desarrollarse.

Recordó que al combatir otras enfermedades como el ébola, en África, la organización ha coordinado los esfuerzos de cooperación e investigación para que "los financiadores de investigación apoyen prioridades clave".

El director anunció que se tiene programado un foro global de investigación e innovación para coordinar estos esfuerzos el 11 y 12 de febrero, en la que será "una reunión de científicos de todo el mundo incluyendo China".

Agregó que por ahora se está luchando contra algo en las sombras y destacó la necesidad de conocer completamente las propiedades del coronavirus presumiblemente originado en Wuhan, provincia China, "para que podamos atacarlo adecuadamente".

"No sabemos la fuente de la 2019-nCoV brote, no sabemos cuál es su reserva natural y no entendemos adecuadamente su transmisibilidad o gravedad", precisó en conferencia de prensa este jueves.

Dentro de los datos que afirmó se han detectado, están la transmisión de persona a persona, que hay mayor riesgo de contagio entre las personas mayores y aquellos con afecciones de salud subyacentes.