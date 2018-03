Hay 4 candidatos para Fiscalía General de NL

El Congreso estatal seleccionó ayer a cuatro candidatos para el nuevo fiscal general autónomo, que sustituirá al procurador de Justicia, pero la mayoría de ellos trabajaron en la administración estatal anterior del ex gobernador priista, Rodrigo Medina.

Actualmente, Medina y varios de sus ex colaboradores son el principal objetivo de la Operación Tornado, del Gobierno independiente nuevoleonés, cuya saliente Subprocuraduría Anticorrupción los acusa de diversos casos de presunta corrupción.

En sesión que concluyó la tarde del miércoles, el Congreso, dominado por diputados del PRI y PAN, designó mediante votación a cuatro candidatos finalistas, de 48, que participaron en el proceso de selección.

Se informó que tres de ellos son:

José Guadalupe Saldaña, quien fue director de la Agencia Estatal de Investigaciones; Pedro José Arce Jardón, ex subprocurador de Ministerios Públicos, y Gustavo Adolfo Guerrero, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia.

El único que no trabajó directamente para el ex gobernador, es: Javier Garza y Garza, ex presidente de la Comisión Estatal Electoral, cuyo hermano, Alejandro, fue procurador de Justicia.

También, Javier, era hermano de Marcelo, quien encabezaba la Policía Ministerial, al ser asesinado el 5 de septiembre de 2006, en la gestión del exmandatario estatal, Natividad González Parás.

A su vez, los conocidos hermanos Garza y Garza son hijos del fallecido ex director de la desaparecida Policía Judicial y ex fiscal federal, Alejandro Garza Delgado.

Voceros del Congreso dijeron, que la propuesta de los cuatro finalistas será enviado al gobernador interino, Manuel González, quien tendrá la facultad de vetar o no a uno de ellos.

En última instancia, los diputados locales designarán en definitiva a quien será el fiscal general, para un período de seis años, en los que se presume operará de manera autónoma y con recursos propios.

Algunas de las áreas que manejará son: Vice Procuraduría, Agencia de Investigaciones, Unidad Antisecuestros, Agencias del Ministerio Público e Instituto de Criminalística.

Cabe señalar que el actual procurador de Justicia, Bernardo González, participó en el proceso de selección y quedó fuera.

Otros que no fueron tomados en cuenta fueron los ex procuradores, Luis Carlos Treviño Berchelmann, Roberto Flores e incluso Alejandro Garza y Garza.

La designación del fiscal general podría llevarse a cabo la próxima semana.