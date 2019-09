Hay 200 carretoneros para el nuevo modelo

El Mañana / Staff.- Aunque los días están contados para que los carretoneros de Reynosa dejen atrás la figura del caballo jalando contenedores de basura, solo 200 de ellos se han inscrito formalmente al padrón del nuevo modelo recolector, lo que representa menos del 15 por ciento de los mil 600 que actualmente brindan este servicio.

En el gremio adscrito al basurero de las Anacuas existen aproximadamente 700, mientras que en el de Las Calabazas 900.

El poco interés de los recolectores para el cambio obedece a la falta de presupuesto, indicó Max Rodríguez Lara, líder de la primer zona.

"Son muy pocos los compañeros que tienen dinero para comprarse un carrito o camioneta; estamos ahorita a la espera de que las autoridades analicen una prórroga para que el nuevo modelo sea vigente hasta el 31 de enero del 2020 y no al 30 de septiembre de este año, si nos dicen que no será un caos porque no se darán abasto con sus camiones para recoger la basura de un día".

Los inscritos solo corresponden al gremio que él representa, ya que Porfirio Herrera, líder de Las Calabazas informó hace un par de días que sus afiliados no participarían en estos procesos hasta que las autoridades acepten incrementar los tiempos de espera al próximo año.

"No vamos a ceder, se han hecho muchas juntas para hablar de ello, tienen que entendernos que conseguir dinero no es fácil, les habíamos pedido un préstamo pero tampoco quisieron, entonces nuestra opción es que nos esperen, si nos dan 4 meses más el modelo sin caballo arrancaría uniforme sin dejar a nadie fuera".

Aún con esta situación, la Comisión de Medio Ambiente ante cabildo ha fijado su postura rechazando una extensión y en su lugar, anunció operativos contra los que no adopten el nuevo modelo a partir del 30 de septiembre.