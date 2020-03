Hasta nuevo aviso solicitudes de asilo

Desde inicios de este mes, los trámites de asilo político hacia Estados Unidos desde Reynosa quedaron suspendidos, luego de que un grupo de migrantes cubanos intentara ingresar a la fuerza al lado americano, por lo que ahora los interesados deben viajar a ciudades alternas o esperar hasta nuevo aviso.

Héctor Silva, director del Albergue "Senda de Vida", confirmó que el freno fue de inmediato y se aplicó para todos los trámites, incluso aquellos que tenían un trámite aún activo.

"No tenemos una fecha para poder reiniciar estos procedimientos, hubo un problema con unos cubanos que intentaron cruzar a través del Puente Internacional a la fuerza, que no siguieron con los procesos debidos... se nos notificó que a raíz de ello no habría más solicitudes de asilo", dijo.

Se estima que los afectados sean alrededor de 450 migrantes originarios en su mayoría de África, diversas partes de Centroamérica y de Cuba, entre los que solicitan asilo político desde Reynosa aparecen familias con menores de edad y padres que dejaron a sus hijos o esposas en sus lugares de origen.

Los motivos para pedir refugio en el extranjero abarcan desde violencia, inseguridad bajos salarios, amenazas de muerte, así como falta de condiciones para prosperar de forma económica.

Por el momento, la instrucción a los migrantes es que sean pacientes. "Entendemos que estén desesperados y más porque había algunos que ya tenían meses esperando una respuesta; esto de no recibir solicitudes de asilo está complicando todo, pero tenemos fe en que pronto nos darán la noticia de que quedó solucionado".

Silva insistió en lo importante que es abrir los procesos ya que no se cuenta con recurso suficiente para dar alimento, atención y hospedaje a la comunidad migratoria.

ANTECEDENTES

No es la primera vez que sucede

Esta es la primera vez en el año que las solicitudes de asilo político desde Reynosa son frenadas, aunque a principios del 2019 una situación similar se registró por las mismas causas.

En aquella ocasión el tiempo para reanudar los trámites sobrepasó los tres meses, por lo que fue necesario que los migrantes se trasladaran a Nuevo Laredo y Matamoros para aplicar.