A pesar de que Carlos Salcedo ha sido uno de los predilectos en el Tricolor dirigido por Juan Carlos Osorio, el defensa advirtió que no se siente seguro en el Mundial.

“Hasta no ver mi nombre ahí no me puedo dormir, tengo que seguir pedaleando, acelerar, entonces al final yo me mantengo en mi pensamiento, me gustaría estar ahí, pero tengo que trabajar primero, estoy muy contento de estar acá”, mencionó previo al entrenamiento del Tricolor en el Estadio AT&T, sede del duelo de hoy martes contra Croacia.

Salcedo no quiso hablar sobre su continuidad en Europa con el Eintracht Frankfurt o un posible regreso a Chivas.

“Me enfoco en la Selección, en un par de días me toca viajar de regreso con mi club, disfruto el presente sin agitarme tanto en el futuro porque hay tiempos en el futbol y en su debido momento cuando terminen la ocho fechas que faltan tendré que tomar una decisión con base en el todo el entorno, mi presente está aquí, mi mente en la Selección y después en mi club”, mencionó.

En tanto, su compañero en el Frankfurt, Marco Fabián, expresó su alegría por regresar al Tricolor y marcar un gol contra Islandia.

“Viví un momento difícil por mi lesión y en esta convocatoria lo más importante era mostrar que estoy al 100 por ciento, vengo trabajando meses atrás en lo físico, la lesión quedó en el olvido y me he preparado, me sentí orgulloso de estar representando a México y respecto a la confianza que me dio el profe no es de ahora.

“Tenemos un recuerdo muy bonito cuando no estaba teniendo muchos minutos en Alemania, fue un golpe de apoyo, un impulso muy importante para mí, regresé a la Bundesliga y empecé a marcar goles. Sueño con mi segundo Mundial y aportar lo mejor de mí”, mencionó Fabián.