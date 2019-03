Hasta el 20 de mayo habrá reimpresiones

La reimpresión no es más que hacer una copia exacta de la credencial que se perdió, no cambia la imagen, no cambia la vigencia de la credencial, es exactamente la misma José de Jesús Arredondo Cortez, vocal del Registro Federal de Electores

Cd. Victoria, Tam.- Entre el primero de febrero y el 20 de mayo podrán solicitarse reimpresiones de credenciales de elector ante los 36 módulos instalados en los nueve consejos distritales de la entidad, con esto el vocal del Registro Federal de Electores, José de Jesús Arredondo Cortez, indicó que aquellos ciudadanos que hayan extraviado este documento podrán ejercer su derecho a voto el domingo dos de junio.

"La reimpresión no es más que hacer una copia exacta de la credencial que se perdió, no cambia la imagen, no cambia la vigencia de la credencial, es exactamente la misma credencial de tal manera que seguiremos insistiendo para que acudan a los módulos de atención ciudadana quienes en estos momentos lleguen a extraviar su credencial".

Detalló que actualmente se cuenta con una cobertura de 2 millones 651 mil 787 ciudadanos en la lista nominal de electores mientras que en el padrón electoral se cuenta con 2 millones 706 mil 782 ciudadanos lo cual representa una cobertura del 98 por ciento, "al diez de abril que es el último día que tenemos para entregar las credenciales producto de la campaña anual intensa seguramente esta cobertura habrá de incrementarse".

Hasta el 31 de enero se habían realizado 236 mil trámites de alta, cambios o reposición de credenciales de elector en la campaña anual intensa de los cuales alrededor de 16 mil ciudadanos aún están pendientes por acudir a su módulo del RFE a recoger su credencial, Arredondo Cortez consideró que para esa fecha se podría contar con cerca de seis mil credenciales que deberán de ser resguardadas para su entregada una vez pasada la jornada electoral.

Finalmente apuntó que será durante los primeros días de mayo cuando se contará con la lista nominal de electores final, la cual será entregada al Instituto Electoral de Tamaulipas para llevar a cabo su distribución a los distintos consejos distritales, municipales y partidos políticos y candidatos independientes para su uso el domingo dos de junio.