"¿Hasta cuándo la 4T dejará de ser una fábrica de pobres?": Kenia López en la "contramañanera"

En la primera "conferencia contramañanera" del 2022, donde se videograba hablando sola, durante 27:36 minutos, y que publicó en la cuenta de Youtube "SenadoresPANTV", la legisladora aseguró que el dinero de los mexicanos les alcanza cada día para menos cosas. "¿Hasta cuándo la 4T dejará de ser una fábrica de pobres?", inquirió.

"¿Se acuerdan cuando, siendo candidato el ahora presidente López Obrador, se comprometió a bajar los precios del gas y la gasolina? La gasolina y el diésel subieron de precio a partir del 1 de enero. El impuesto a la gasolina Magna pasará de 5.11 a 5.49 pesos por litro y la Premium de 4.31 a 4.36 pesos por litro. El diésel de 5.62 a 6.03 pesos. Estos incrementos afectan no solo a quienes tienen automóvil o a los transportistas, el problema radica en que los precios de los productos se encarecen para todos", señaló.

Reclamó al gobierno federal que no haya decidido reducir el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) que entró en vigor en 1980, aplicado a la producción, venta o importación de gasolina, alcoholes, cerveza, tabaco, plaguicidas y alimento con alto contenido calórico, entre otros.

"La falta de visión de este gobierno afecta a las familias mexicanas y cada día el dinero alcanza para menos", señaló la panista que compartió el video en el que el presidente se comprometió a no subir el precio de las gasolinas.

Pero, según López Rabadán, los mexicanos resentirán en sus bolsillos por no reducir el IEPS, con el incremento de las gasolinas, a partir del 8 de enero.

"Pareciera que no es precisamente el mejor regalo de reyes. Vamos a ver cuál será la decisión de este gobierno", cuestionó.

En la primera "conferencia contramañanera" del 2022, donde se videograba hablando sola, durante 27:36 minutos, y que publicó en la cuenta de Youtube "SenadoresPANTV", la legisladora aseguró que el dinero de los mexicanos les alcanza cada día para menos cosas. "¿Hasta cuándo la 4T dejará de ser una fábrica de pobres?", inquirió. "¿Se acuerdan cuando, siendo candidato el ahora presidente López Obrador, se comprometió a bajar los precios del gas y la gasolina? La gasolina y el diésel subieron de precio a partir del 1 de enero. El impuesto a la gasolina Magna pasará de 5.11 a 5.49 pesos por litro y la Premium de 4.31 a 4.36 pesos por litro. El diésel de 5.62 a 6.03 pesos. Estos incrementos afectan no solo a quienes tienen automóvil o a los transportistas, el problema radica en que los precios de los productos se encarecen para todos", señaló. Reclamó al gobierno federal que no haya decidido reducir el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) que entró en vigor en 1980, aplicado a la producción, venta o importación de gasolina, alcoholes, cerveza, tabaco, plaguicidas y alimento con alto contenido calórico, entre otros. "La falta de visión de este gobierno afecta a las familias mexicanas y cada día el dinero alcanza para menos", señaló la panista que compartió el video en el que el presidente se comprometió a no subir el precio de las gasolinas. Pero, según López Rabadán, los mexicanos resentirán en sus bolsillos por no reducir el IEPS, con el incremento de las gasolinas, a partir del 8 de enero. "Pareciera que no es precisamente el mejor regalo de reyes. Vamos a ver cuál será la decisión de este gobierno", cuestionó.