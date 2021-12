Harvey Evans fallece en Nochebuena

Harvey Evans, actor, cantante y bailarín, quien se hizo de una reputación por obtener papeles en producciones originales de Broadway como "West Side Story", "Follies", "Hello, Dolly!" y "Gypsy", falleció a los 80 años.

"Era sumamente querido por la comunidad de Broadway. Muy amable, cariñoso, divertido y siempre con una sonrisa. No recuerdo un día en que este hombre no me haya abrazado", declaró Leritz.

Evans rara vez obtuvo protagónicos en Broadway, pero se ganó su lugar en espectáculos inolvidables. Fue protagonista junto a Angela Lansbury en "Anyone Can Whistle", e interpretó a Barnaby en "Hello, Dolly!" al lado de Carol Channing, y luego junto a Betty Grable y Eve Arden.