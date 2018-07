Hartazgo entre vecinos por brote de aguas negras

"Yo creo que las autoridades correspondientes deberían reparar el cárcamo porque ya es infuncional”. Miguel Montoya, vecino.

"Ya no queremos hablar a la COMAPA porque no nos hacen caso pero sí queremos que nos atiendan autoridades municipales”. Doña Angelina Ramírez, vecina.

Cansados de soportar los brotes de aguas negras en calles de la colonia Delicias, vecinos del lugar están decididos a plantear personalmente el problema ante la autoridad municipal en turno.

“Ya hemos llamado por teléfono en reiteradas ocasiones a la COMAPA (Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) y no nos han dado hasta el momento una respuesta favorable”, declaró Angelina Ramírez, vecina de la calle Jaral y Torreón.

Calificó el problema como de grave foco de infección que se viene registrando desde finales del año pasado, hecho que representa un riesgo para la salud de los habitantes de las cuatro calles que se ven afectadas con esa situación.

El cárcamo ya no funciona y al no tener función no absorbe agua de drenaje al contrario se regresa a las calles por lo que las autoridades deben poner mano al asunto para darle pronta solución, dijo por su parte Miguel Montoya, otro residente del sector.

Creo que lo que deben hacer en este caso, comentó además Angelina Ramírez, es actuar en el menor tiempo posible antes de que por los malos olores que despiden las aguas residuales, puedan generar enfermedades entre los vecinos.

Del cárcamo ubicado en bulevar Colosio con avenida Espuela del Ferrocarril, comentó que al parecer ya está inoperante y daba servicio a colonias como Paraíso, Delicias, parte de la Petrolera, Sierra de la Garza y otras más.

“Aquí nosotros por lo pronto estamos resultando perjudicados porque está aflorando agua de drenaje sanitario, foco de infección que afecta durante todo el tiempo que están presentes. La gente tiene que vivir encerrada porque resulta insoportable la pestilencia.

Apuntó que desde que cambiaron las redes de drenaje en agosto del año pasado, re apareció el problema por lo que reiteró el llamado al municipio para que ordene lo conducente.

Se ha formado una laguna que dura por lo menos tres cuatro días por semana, desde la calle Adriana Hasta Leónides Aguirre, insistieron los inconformes.