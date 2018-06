¿Harry Styles o Juan Gabriel?

Cd. de México.- Harry Styles bien podría aspirar al título de "Divo de Cheshire (Reino Unido)"... al menos eso es lo que piensan algunos de sus fans latinos, quien ven en el ex One Direction algunas semejanzas con Juan Gabriel.

Luego de ver los modelitos que el británico lució durante su primer concierto en el Palacio de los Deportes, los cibernautas hicieron notar cuánto se parecen a los que solía usar el cantautor mexicano, fallecido en agosto de 2016.

Lo más curioso fue que el viernes, las miles de personas que aguardaban a que Harry saliera al escenario, se entretenían coreando a todo pulmón "Querida", tema que sonaba de fondo en el Domo de Cobre.

"Ya no sé si es un concierto de Harry o de Juanga", escribió en Instagram @28stylishlarry, con el fragmento de un video en el que se escucha el multitudinario coro entonando la famosa canción del Divo de Juárez.

Pero faltaba lo mejor: cuando el británico apareció, llevaba una chaqueta negra con bordados y flecos rojos muy parecida a la que Juan Gabriel usó en un show que dio en el Parque Fundidora de Monterrey, en enero de 2014.

Y revisando un poco el reciente historial fashion de Harry, descubrimos que no es la primera vez que le aplica un #BitchStoleMyLook! al compositor nacido en Parácuaro, Michoacán.

Claro, habrá quien objete que los outfits del intérprete de "The Sign of the Times" son de Gucci, Alexander McQueen, Alessandro Michele y, más recientemente, de Palomo Spain... Pero nadie puede negar que Juan Gabriel se le adelantó en eso de ponerse trajes muuuy llamativos y vanguardistas.

¿Y ustedes qué opinan?