Harry Potter es cuarentón

Harry Potter ya es cuarentón. El personaje ficticio nació el 31 de julio de 1980 y comparte cumpleaños con su creadora, J.K. Rowling.

Para celebrar su cumpleaños y el Día Internacional de Harry Potter, recordamos cómo es que Rowling inició esta mágica aventura literaria que marcó a toda una generación.

La idea de la saga del niño mago le llegó en 1990 cuando estaba esperando un tren de Manchester a Londres. En los años siguientes empezó a bosquejar la trama de los siete libros, escribiendo principalmente a mano. Aunque la escritora ha declarado que desde los seis años supo que quería ser escritora.

Se mudó al norte de Portugal donde se casó con un hombre llamado Jorge Arantes y tuvo una hija. De esos años tomó algunas experiencias que llevó a su libro e incluso tomó el nombre para uno de sus personajes, Salazar Slytherin, a propósito del dictador de Portugal, António de Oliveira Salazar.

Cuando terminó el manuscrito envió los primeros tres capítulos a varios agentes literarios, los cuales rechazaron la idea de publicar la saga de Harry Potter. Sin embargo uno de ellos le dio una respuesta positiva pidiendo ver el resto.

Bloomsbury Children´s Books fue el sello que publicó en 1997 Harry Potter y la piedra filosofal, primer libro de la historia. El título fue firmado como J.K. Rowling porque el editor pensó que un libro de una autora podía no atraer tanto al público objetivo.

Mitos de Harry Potter que la propia Rowling desmintió

No surgió en Edimburgo. Aunque la cafetería "The Elephant House", ubicada en el centro de Edimburgo dice ser el lugar donde surgió la idea de Harry Potter, Rowling aseguró que surgió en un viaje de tren. "Estuve escribiendo Potter durante varios años antes de poner un pie en este café, así que no es el lugar de nacimiento, pero ´escribí´ allí, ¡así que lo dejaremos ir!", publicó en su Twitter hace un par de meses.