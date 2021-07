"He visto a algunos policías que se han sumado a las protestas y han dicho que no van a reprimir y me toco el corazón y pido que se den cuenta de que son paisanos, que son seres humanos. El repudio me es muy grande, no diré malas palabras por ese presidente o pseudo presidente y todo el gobierno de Cuba, que desprecio", dijo Francisco Céspedes.

Noticia Relacionada Haré todo lo que pueda para que Cuba sea libre: Francisco Céspedes

El intérprete de "Vida loca" contó que lleva 30 años viviendo en México y tiene prohibido el ingreso a la isla desde que en 2018 durante una presentación en la Fábrica de Arte Cubano (FAC) de La Habana dio su opinión acerca del gobierno.

Hasta la fecha no había dado detalles sobre aquellas declaraciones, pero este lunes reveló que fue su opinión acerca de la censura y el éxodo del Mariel, uno de los grandes movimientos migratorios del siglo XX, de 125 mil cubanos a Miami, lo que le garantizó el exilio.

"Me preguntaron sobre el Mariel de la crisis de los 80 y dije que sentí que había un gobierno psicópata que dividió al pueblo en dos y después me preguntaron sobre qué pensaba yo de la censura a los artistas y dije que eso era normal, eso son las tiranías, menos mal que a las cuatro de la mañana tenía un vuelo para regresar porque si no, esto hubiera sido otro cuento".

Aunque aseguró que no planea convocar a un movimiento musical junto a otros colegas, reiteró su apoyo a sus compatriotas y junto a la activista Anamely Ramos y el periodista cubano José Raúl Gallego aseguraron que seguirán informando sobre lo sucedido e hicieron un llamado a la opinión pública y otros gobiernos para que denuncien las injusticias suscitadas.

Respecto a la declaratoria del presidente Díaz-Canel, quien culpó al embargo comercial y financiero impuesto en Cuba por Estados Unidos desde los años 60, Céspedes dijo que considera a esto una excusa y una forma de distraer el verdadero problema interno.

"No deben ser un gobierno parásito, porque siempre están hablando del bloqueo y siempre Cuba ha tenido que depender de ese gobierno inepto, porque el sistema comunista no puede dar buenos resultados para la población por el centralismo del poder y el manejo de la economía; pero ahora por este movimiento de San Isidro es que yo reconozco una Cuba y por eso he vuelto, sin el nombre de un activista, haciendo todo lo que yo pueda para que Cuba sea libre", afirmó.