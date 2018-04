Harán remake de "La boda de mi mejor amigo" a la mexicana

Cd. de México.- Ana Serradilla y Carlos Ferro, protagonistas del remake mexicano de la cinta La Boda de Mi Mejor Amigo, aseguraron que esta versión ha sido hecha con ingenuidad y sin buscar imitar la original.

"La estamos haciendo a nuestro modo y tratando de marcar una diferencia", comentó Ferro.

Ana Serradilla indicó que la versión mexicana ha respetado el guión original de Ronald Bass, pero con guiños contemporáneos y muy tropicalizados.

Respecto a su interpretación del personaje principal, Julia, la actriz comentó que ha intentado darle un toque personal, con humildad y sin buscar copiar la interpretación de Julia Roberts.

"Cuando me platicaron de la historia, porque no la había visto, dije: yo puedo hacerlo y me emocioné muchísimo; decidí asumir el reto con gran responsabilidad ya que desde Cansada de Besar Sapos no había hecho una comedia romántica", compartió la actriz.

Tras mencionar que sólo una vez vio la película original, Serradilla sostuvo que ver la actuación de Roberts la llenó de unas ganas inmensas de volver a hacer un personaje así de grande para el cine.

El director de la cinta Celso García externó que con esa versión buscan cautivar a las generaciones que no vieron la original en 1997 y para que quienes sí la vieron logren apreciar una tropicalización genuina y hecha con el corazón.

"Nos faltan tres semanas, justo estamos filmando partes importantes como la boda, etcétera, y esperamos estrenar en el primer trimestre de 2019", confió Celso García.

Esta versión tendrá locaciones de las ciudades de México y Guadalajara, y contará la historia de Julia (Ana Serradilla), quien es una crítica gastronómica que escribe en un blog y teme al compromiso, que cuando se entera de que su mejor amigo Manuel (Carlos Ferro) se va a casar, intenta detenerlo pues considera que no hay mujer que pueda hacerlo más feliz que ella.

El español Miguel Ángel Silvestre también participará en el filme dándole vida a Jorge, y subrayó que la producción se trata de una película que ha respetado la esencia de la original, pero dándole autenticidad y un sello latino.

Con adaptación en el guión de Gabriel Ripstein, la nueva versión, según indicó García, contará con un soundtrack con música original en español.