Harán mancuerna

Aunque sólo anunció que sería el productor del primer largometraje en animación de Karla Castañeda, el cineasta mexicano Guillermo del Toro también participará en la escritura de la historia que girará en torno al ciclo de la vida, la aceptación y la perdida.

En entrevista, Castañeda, quien ha obtenido dos Premios Ariel por sus cortos Jacinta y La Noria, compartió que desde hace dos semanas ya trabaja al lado de Del Toro en la estructura narrativa de la que será su ópera prima en largometraje en Stop Motion.

GRAN SATISFACCIÓN

La egresada de la carrera Comunicación en el ITESO manifestó su admiración y satisfacción por trabajar junto al director que más admira y sostuvo que posiblemente en la historia aparezcan algunos monstruos.

Desde hace dos semanas ya estamos trabajando en el largometraje. Él tenía una historia muy similar a la que le platiqué, habían muchas cosas en común, y mientras desayunábamos comenzamos a aterrizar las ideas y trabajar en la estructura”, compartió visiblemente emocionada.

De acuerdo con la tapatía, quien se encuentra estudiando una maestría en Narrativa Gráfica, el jueves pasado le envió por mail unos adelantos y justo el sábado tuvo respuesta de Del Toro.

¡MUY AFÍN!

Es algo muy interesante porque tenemos un mundo muy afín (…) Lo que más me emociona es la etapa de escritura, a mí me interesa contar algo y sé que me enfrento a un reto muy fuerte por los diálogos, porque en mis anteriores trabajos no había”, comentó.





Valora su colaboración

Karla Castañeda reconoce lo relevante que será para su película no sólo que Guillermo Del Toro la produzca sino que la esté escribiendo con ella, y aseguró que la parte creativa es la que más valora del recién galardonado con el premio Oscar a Mejor Película.