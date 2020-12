Harán limpieza total en Balcones

Autoridades estatales limpiarán por completo el terreno que es ocupado como centro de acopio y triturador de llantas, ubicado en la colonia Balcones de Alcalá, por lo que piden a las familias ya no dejar neumáticos en el lugar.

Había acumuladas más de 150 mil llantas, pero se han ido sacando y aun quedan alrededor de 30 mil neumáticos.

Gilberto Estrella Hernandez, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, comentó que se están trasladando todas las llantas a otro lugar, para evitar los mosquitos del dengue.

"Todavía hay mucha gente que está aventando llantas ahí y no hemos podido terminar, les pedimos de favor que ya no lo hicieran porque ya no es un centro de acopio, que ya no tienen llantas", dijo.

El funcionario estatal, comentó que el tener llantas genera proliferación del mosquito transmisor del dengue, por lo que con el traslado de llantas, se busca apoyar en el tema de salud pública.

"Se está trasladando a un lugar aquí fuera de Reynosa, un lugar qua ya es especial para poder recibir las llantas, ya para que ya no se tenga problemática de nada", recalcó.

Cuando comenzó el programa Unidos por Reynosa, se activó la trituradora de llantas y el centro de acopio, pero ante el gran acumulamiento y a que ya no está funcionando, se están trasladando fuera de Reynosa.