Harán equipo para impulsar votaciones

Brownsville, Tx.- A partir de hoy martes 3 organizaciones locales hacen equipo para impulsar la votación en las próximas elecciones, ofreciendo una serie de educación para todas las personas en edad de votar, en la sucursal de la Biblioteca Pública de Brownsville en Southmost.

En las últimas elecciones ha sido muy escasa la participación de votantes y ahora se busca que cumplan los ciudadanos con este privilegio.

"La Southmost Sale a Votar" tendrá cuatro sesiones que se llevarán a cabo en español por The Texas Freedom Network, Frontera Progressives y la Liga de Mujeres Votantes Valle del Río Grande.

Los tópicos que se cubrirán incluirán por qué es importante votar, cuáles son los deberes de los funcionarios, como encontrar información sobre los candidatos y que se siente votar.

El Condado Cameron tenía 186 mil 741 votantes registrados en la elección general del 4 de noviembre de 2014, de acuerdo con el reporte del Departamento de Elecciones y de Registro de Votantes del Condado de Cameron. La participación que se presentó a votar fue menos del 22 por ciento.

"Todos tenemos el mismo objetivo, el cual no solo es que salgan a votar sino que se sientan con confianza de ir a votar", dijo Ofelia Alonzo, coordinadora regional del grupo de compromiso cívico progresista de Texas Freedom Network/Texas Rising en el Valle del Río Grande y El Paso. "Creo que muchas veces, queremos iniciar la conversación asumiendo que las personas ya saben la mayor parte del proceso, y no hablamos de ello desde el comienzo". Dijo que se seleccionó a Southmost porque el área tiende a tener una participación especialmente baja de votantes y carece de los recursos, particularmente en español, donde los residentes pueden aprender sobre el proceso de votación. La experiencia de Alonzo en la campaña electoral en Southmost le ha enseñado que las personas allí se sienten intimidadas de buscar donde ir a votar o cual es el proceso cuando llegan a las casillas.

"Es un lugar seguro donde pueden hacer preguntas y sentirse seguros acerca de hacer preguntas sobre cosas que no saben", dijo de "La Southmost Sale a Votar." "Va a ser un lugar donde podemos aprender juntos, y esperamos que todos en la comunidad puedan aprender a usar su voz".

Las sesiones son no-partidistas, agregó, y las plataformas políticas serán descritas como los candidatos las han presentado.

Mark Kaswan, profesor de ciencias políticas adjunto, de la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande, de Frontera Progressives dijo que parte del objetivo es que las personas participen, quienes normalmente no son buscadas por los partidos políticos.

Los demócratas y republicanos se enfocan en que salgan las personas que muy probablemente vayan a votar, por lo tanto nadie está prestando atención a las personas que son elegibles o están registradas para votar pero que no votan", dijo.

Kaswan dijo que algunas de las barreras que enfrentan esos residentes es que no saben como funciona el proceso de votar, creen que sus votos no cuentan o no saben donde encontrar la información sobre votar.

"Creo que lo que nos gustaría es que las personas se sientan facultadas, que sus votos si importan y que pueden hacer la diferencia, dijo.

Las organizaciones proporcionarán bocadillos y rifarán dos tarjetas de regalo de H-E-B en cada sesión. Durante la última sesión se rifará un gran premio.