Harán el operativo Maneje sin Alcohol

Vamos a estar trabajando Gendarmería, Policía Federal, Armada de México, Ejército, la Policía Estatal Acreditable, PEA, inspectores de Alcoholes, Asociación de Padres de Familia, Sector Salud . David Ruiz Hurtado, secretario de Tránsito

Tampico, Tam.- Debido a que la gente no toma conciencia sobre el manejar sin alcohol, la dirección deimplementará la segunda semana de junio el operativo "Maneje sin Alcohol" en el que participarán diversas autoridades policiacas, militares, municipales y de sector Salud.

David Ruiz Hurtado, secretario de Tránsito y Vialidad, detalló que no hay conciencia sobre el manejo sin alcohol, y que la Secretaría de Tránsito trata de ser flexible, pero no ha funcionado.

"Ya tuvimos una reunión, vamos a estar trabajando Gendarmería, Policía Federal, Armada de México, Ejército, la Policía Estatal Acreditable, PEA, inspectores de Alcoholes, Asociación de Padres de Familia, Sector Salud que proporciona personal médico y los alcoholímetros", expuso.

Dijo que pretenden hacer el operativo los viernes y sábados una semana después de las elecciones; no se habían implementado debido a que se carecía de alcoholímetros.

Indicó que la corporación a su cargo ha hecho programa de concientización entre automovilistas y sólo han amonestado para que no afecte bolsillo pero reconocen que se ha dado cuenta que es más fácil que a la gente le duela el bolsillo que incurrir en esa falta.

El titular de vialidad recordó que las sanciones por manejar en estado de embriaguez son altas pues van de 4 mil a 5 mil pesos, "pero si no hacen conciencia nada se puede hacer".

Recomiendan si toman no manejen y aunque las estadísticas no son altas en Tampico, no hay pérdidas humanas pero se busca evitar que aumenten de nuevo como ocurrió en años anteriores que eran muy elevadas.