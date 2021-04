Harán documental

San Antonio, Tx.- Hulu producirá una serie documental basada en los reportajes "The 1619 Project" de The New York Times que revisaron el legado de la esclavitud en Estados Unidos desde la llegada del primer barco con esclavos africanos a Estados Unidos.

Roger Ross Williams, director galardonado con el Premio de la Academia por su cortometraje "Music by Prudence", supervisará y producirá la serie.