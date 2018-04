Harán doble esfuerzo para ingresar a EU. Guardia Nacional en sur de Texas

Es preferible que busquen otra forma de vida en sus lugares de origen . Sor María Nidelvia Basulto, Casa del Migrante Nuestra Señora de Guadalupe

A pesar del reforzamiento de elementos de lade Estados Unidos en el sur de Texas, loscontinuarán en la búsqueda de lograr el sueño americano, advirtió Sor María Nidelvia Basulto.

La directora de la casa del migrante Nuestra Señora de Guadalupe refirió que la situación que viven las personas de países de América central, es difícil, ya que enfrentan hechos de violencia, delincuencia, pobreza y abusos entre otros.

"Muchas personas originarias de países centro americanos como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y recientemente de Cuba seguirán en su lucha de llegar a territorio norteamericano a pesar de los riesgos, peligros, la tecnología y el reforzamiento de personal de las diferentes corporaciones policiacas" dijo.

Señaló que difícilmente dejarán de intentar cruzar hacia territorio estadounidense, aun y cuando los obstáculos sean mayores, buscarán la manera de llegar.

Expuso que la migración de mexicanos que buscan mejores oportunidades de vida es similar a la de otros países, ya que muchos de los que intentan ingresar al vecino país tienen familia en Estados Unidos.

La entrevistada lamentó que a pesar de los accidentes, detenciones, malos tratos e incluso la muerte de algunos migrantes, estos continúen con la intención de cruzar a Estados Unidos.

"Los migrantes no desisten, no les importan los riesgos, no declinan en el objetivo de cruzar a Estados Unidos para trabajar", dijo.

Reiteró que el costo para poder llegar hasta esta frontera y cruzar a territorio estadounidense es muy alto ya que llegan aquí endeudados y sin patrimonio, porque venden todo en su país, se deshacen de sus bienes para poder pagar a las personas que se dedican a traficar seres humano.

"Ojalá que los migrantes reconsideren sus intenciones de viajar a Estados Unidos, es preferible que busquen otra forma de vida en sus lugares de origen, que trabajen dentro de su propio país ya sean mexicanos o centroamericanos" acoto.

Aracely: no quiero regresar a mi país

A uno 40 días de haber abandonado su país, Guatemala y haber soportado frío, hambre, el despojo de propiedades y dinero, Aracely Rodríguez, arribo a esta ciudad fronteriza, con la intención de internarse a Estados Unidos a través del río Bravo, pues carece de documentación legal .

De Champerico, municipio en la costa de Guatemala, Aracely desconoce que el presidente estadounidense Donald Trump reforzó la frontera con México.

Con la voz entrecortada recuerda que busca de una mejor calidad de vida, con la intención de poder reunirse con algunos familiares que ya viven de manera legal en Estados Unidos.

Destaca que si entran a Estados Unidos se entregará a las autoridades migratorias para que así sus familiares radicados legalmente en ese país la pudieran pedir al gobierno.

En Denver, Colorado, viven su papá, tías, primas y demás familiares, quienes ya son ciudadanos estadounidenses.

Refiere que la falta de trabajo, la delincuencia e inseguridad que se registra en Centroamérica la obligaron a huir.

Aracely tiene sentimientos encontrados ya que a pesar del reforzamiento en la vigilancia no solo con más personal sino con equipo de alta tecnología, sus familiares radicados en Estados Unidos le insisten en que ingrese al país de las hamburguesas.

Y sus familiares de Guatemala le aconsejan que ya no regrese a Centroamérica, pero que busque la manera de quedarse en México el mayor tiempo posible, que aquí intente una mejor calidad de vida.

"No sé qué voy hacer, unos me dicen que me quede aquí, otros que lo intente, lo cierto es que no quiero regresar a mi país" dijo.