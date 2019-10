Harán 30 mil exámenes para detección oportuna del cáncer este año

Cd. Victoria, Tam.- Este año se realizarán 30 mil exámenes para la detección oportuna del cáncer de mama en mujeres de entre los 40 y 59 años indicó subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Alejandro García Barrientos, el cual señaló que estadísticamente en Tamaulipas son detectados alrededor de 250 nuevos casos por año.

Son hábitos como el sedentarismo, la poca actividad física, una alimentación alta en grasas y el tabaquismo factores que propician una mayor incidencia en este tipo de enfermedad, "invitamos a la población en general, a las mujeres, desde la adolescencia a mantenerse activas físicamente, a realizarse los estudios de forma oportuna de acuerdo con su edad y para prevenir y detectar en tiempo este padecimiento".

El año pasado se detectaron cinco casos en pacientes varones no obstante este año no han habido hallazgos en ese sector poblacional, "invitamos a la población masculina a hacerse la autoexploración, a estarse revisando diariamente en el baño o cuando menos acudir una vez cada seis meses al médico". El doctor García Barrientos indicó que ese mal puede presentarse en cualquier rango de edad, no obstante, es más común entre los 35 y 40 años así como es a los 59 años cuando es más alta la tasa de mortalidad en mujeres.

Yorvic Ramírez Vázquez, director general del Régimen Estatal de Protección Social en Salud