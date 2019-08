Hará Snoop Dogg rapear a la CDMX

Cd. de México.- Snoop Dogg se presentará por primera vez en la Ciudad de México el próximo 31 de octubre.

A través de un comunicado, se confirmó que el rapero regresará al País tras cuatro años de ausencia, cuando se presentó en el Festival Ceremonia, en Toluca, Estado de México.

El intérprete de "Drop It Like It's Hot" ya había confirmado anteriormente una presentación en Monterrey, Nuevo León, para el 1 de noviembre en el Forum de la Sultana del Norte.

Los boletos para las dos presentaciones de Snoop Dogg en México estarán disponibles a través de Superboletos.