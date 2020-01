Hará reír desde el espacio

Hugh Laurie es mundialmente conocido por su interpretación del genio médico Gregory House en el drama House.

Pero en su natal Reino Unido, el actor es también reconocido por talento para la comedia, de la que dejó constancia en programas como A Bit of Fry & Laurie y Jeeves and Wooster.

Fue por eso que Armando Iannucci (Veep) creó, pensando en él, al protagonista de la serie Avenue 5, Ryan Clark, un artista que se hace pasar por el capitán de un crucero espacial.

"Lo que quería era hacer un papel para Hugh. Claro que lo veo como el capitán del barco, pero como no podría serlo, él es el papel, luce muy bien.

ESTÁ DE VUELTA

"Aquí tiene una reputación por House, por ser el experto. Mientras que en el Reino Unido lo conocemos por la comedia. Quería combinar esas dos partes, el aparente sabelotodo y el que por detrás grita ´¡no sé qué hacer!´", explicó Iannucci en entrevista.

El productor y director, quien trabajó con Laurie en Veep y en la película The Personal History of David Copperfield, lo eligió para ser el estelar de esta comedia futurista sobre un viaje interestelar que, por una situación mecánica, pierde el rumbo y sus tripulantes deberán pasar años antes de poder regresar a la Tierra.

Y parece que no se equivocó al pensar en él como el "capitán" del show, pues el resto del elenco describe al británico, ganador del Globo de Oro, como un intérprete brillante, de ensueño, que actúa con mucha honestidad y que por supuesto sabe ser un líder.

"Es tan irritante que sea tan bueno, ¿no es cierto? Tenemos que tener cuidado y no alabarlo tanto, mantenerlo en su lugar", bromeó Leonora Crichlow, quien interpreta a Billie.

A IMPROVISAR

"Estar con alguien que es tan generoso en la manera en que trabaja y que te invita a improvisar, que celebra cuando lo logras y que colabora contigo para hacerlo mejor. Como actriz, para mí eso lo fue todo. Es simplemente muy cool".

En el reparto de la serie, que estrena el domingo por HBO, están Josh Gad, Suzy Nakamura, Rebecca Front, Zack Woods, Nikki Amuka-Bird y Ethan Philips, quienes coinciden en el talento para la comedia de su compañero, así como su profesionalismo y calidad humana.

"Debe ser una de las personas más talentosas con las que he trabajado porque lo tiene todo. Hay gente con talento que no es buena en el set, otros que quizá son amables, pero no le ponen mucho esfuerzo, y otros que trabajan mucho, aunque no tienen el carisma.

"Con su experiencia y reputación, se maneja como un líder", remarcó Nakamura, quien da vida a Iris, la propietaria asociada de la nave Avenue 5.