Hará Piojo "rotaciones" ante Saprissa

Ya con la eliminatoria contra Saprissa casi liquidada, el América descansará a seis de los jugadores que participaron en el 5-1 de la ida de los Octavos de Final.



Para el duelo de este miércoles en el Estadio Azteca repetirán Bruno Valdez, Matheus Uribe, Cecilio Domínguez, Henry Martín y Oribe Peralta.



El resto de la alineación la conformarán Óscar Jiménez, Emilio Orrantia, Edson Álvarez, Joe Corona, Carlos Vargas y Darwin Quintero.



"Llevamos buena ventaja, liquidada no, tenemos 90 minutos, somos conscientes debemos salir a ganar, debemos demostrar que no damos ningún partido por hecho hasta que no se termine", dijo el técnico Miguel Herrera después de la práctica de este martes.



El duelo contra el Saprissa tiene un condimento especial porque se disputa previo al Clásico nacional, el sábado contra las Chivas en el Estadio Akron.



"No nos desconcentra porque no pensamos en el Clásico, hoy tenemos un partido muy importante de un torneo que queremos ganar.



"Afortunadamente sacamos un resultado importante en Costa Rica, si queremos recibir la Semifinal o Final en casa debemos hacer un partido sólido, ya después de Saprissa la cabeza vuela al partido importante de México", dijo el "Piojo".



Herrera sabe que el peor enemigo puede ser el exceso de confianza después de una ventaja de cuatro goles, así que en su discurso reiteró la importancia de tomar con seriedad el duelo.



"Lo estoy porque América anda bien, pero cada partido lo preparo como si fuera la final del mundo, hablo con ellos que no caigan en excesos de confianza, eso lo tenemos prohibido y eso me tiene tranquilo, pero cada partido lo preparo como si fuera el último", mencionó.