Hará Karla Souza filme sobre complejo de Edipo

La mexicana Karla Souza, estrella de la exitosa serie How to Get Away With Murder, protagonizará La Hiedra (The Ivy), el tercer largometraje de la escritora y directora ecuatoriana Ana Cristina Barragán.



Para la segunda reescritura del borrador, La Hiedra será presentada por Barragán y Souza en el próximo mercado de coproducción CineMart del Festival de Rotterdam 2021.

Nacida en Quito, Barragán alcanzó el éxito con su ópera prima, Alba. La cinta, que representó a Ecuador en el Óscar, fue seleccionada como como parte de la exhibición BAL Goes to Cannes 2015; se estrenó mundialmente en el Festival de Rotterdam de 2016, ganó el Lions Film Award y posteriormente obtuvo una mención especial en Horizontes Latinos, en el Festival de San Sebastián.

La Hiedra es un proyecto de Botón Films, en Ecuador, estudio encabezado por el productor y director Joe Houlberg, director del thriller psicológico Thirst, y de BHD Films, en México, dirigido por el diseñador de sonido Alejandro de Icaza y Gabriela Maldonado, cuyos créditos incluyen Amores Modernos, de Matías Meyer.

El nuevo filme se centra en una madre, Azucena, de 31 años, quien, gravemente enferma, intenta reavivar una relación con su hijo, Julio, a quien abandonó después de dar a luz a los 13 años.

Julio, que ahora tiene 18 años, está a punto de abandonar el orfanato donde vive y es casi un adulto sin haber experimentado la alegría de un niño de estar con sus padres.

Un día, Azucena invita a Julio y otros huérfanos a su casa. El joven no sabe al principio que es su hijo. Cuando descubre la verdad, se siente furioso al tener que cuidar de su madre, que se deteriora rápidamente.

"La tensión entre madre e hijo, que físicamente parecen tener casi la misma edad, abre un espacio para explorar el instinto, el Complejo de Edipo y la ira", dijo Barragán a portal de Variety.

"Cuando dirijo, me concentro en los cuerpos, la torpeza, el silencio y la sangre. A mi me interesan los personajes que viven en los márgenes, por su incapacidad social, su extrañeza o condición social".

Actualmente la producción busca un actor no profesional para interpretar a Julio.