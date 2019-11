Hará fuertes revelaciones

Ante el anuncio de la realización de la bioserie sobre Gloria Trevi, su excompañera Mary Boquitas reafirmó que ella también dará su propia versión en una emisión televisiva, donde hablará de cómo fue la muerte de Ana Dalay, la hija de la intérprete de "Pelo suelto".

El tema volvió a cobrar interés luego de que Ángel Gabriel, hijo de "La Trevi", le dedicara su primer material discográfico a su hermana mayor, la cual tendría en este momento 20 años de edad.

"Hablaré lo que a mí me corresponde hablar al respecto, siempre lo he dicho, que a la que le corresponde contar la historia no es a mí; sin embargo, como desafortunadamente me involucraron de una manera espantosa, pues voy a tener que hablar lo que a mí me corresponde, pero con mucho respeto", expresó Boquitas al programa "Suelta la Sopa".