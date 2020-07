Hará de todo para divertir

Retos, juegos y mucha diversión es lo que ofrecerá Don´t, el nuevo reality de TV Azteca, el cual estará conducido por Adal Ramones.

Tras estar al frente de programas como La Academia y México Tiene Talento, el actor y comediante volverá con más energía y frescura a la pantalla.

"El programa se llama Don´t, que sería una traducción de ´No lo hagas´", explica Ramones en entrevista.

"En la final de La Academia de este año, Sandra Smester (ejecutiva de Azteca) me dijo: ´ven Adal´... Me mostró un video en su celular de tres minutos, termina y yo digo: ´wow´. Y me dice: ´es tu nuevo show´".

En cada episodio, una familia integrada por cuatro participantes se enfrentará a retos mentales y físicos, aunque con diferentes prohibiciones. En un periodo de tiempo tendrán que cumplir con su misión hasta alcanzar una bolsa de dinero acumulable.

Adal incluso dijo que le gustaría involucrarse en alguna dinámica durante el desarrollo del programa.

"Siempre estoy abierto a las cosas que puedan suceder, si es necesario hacer cosas arriesgadas, lo hago. Afortunadamente todavía me mantengo en forma para hacer estupideces, ¡sí me arriesgaría a hacer todas!

"Hay una ley en el entretenimiento que es: ´¿qué podemos hacer para que el público se entretenga?´. Queremos que diga: ´valió la pena dedicarle una o dos horas al programa, me distraje de mis problemas, del agobio, de la pandemia, del estrés y estos tipos del otro lado de la pantalla me divirtieron´", puntualizó.

Y aunque aún no se tiene fecha de estreno exacta, podría ser en otoño cuando esté disponible el reality.

Previo a las grabaciones de Don´t, el conductor de 58 años disfruta al máximo el tiempo con su familia, especialmente con sus hijos: Cristóbal, de un año y tres meses de edad; Diego, de 10, y Paola, de 19.

Además, Adal está planeando una gira teatral con los integrantes originales del programa Otro Rollo.

"Aún no hay nada asegurado. Queríamos hacer una cosa con pantallas, sketches, monólogos, flashes informativos, cosas padres y sin censura. Queríamos hacer una gira desde Canadá hasta Argentina, hubo algunos empresarios y muchos productores interesados.