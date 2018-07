Hará cuento de los Grimm

Ciudad de México.- Peter Dinklage será el protagonista de Rumpelstiltskin, una película de Sony, basada en un cuento de los hermanos Grimm, publicó Hollywood Reporter.

La narración de los hermanos Grimm gira en torno a una niña que debe convertir la paja en oro para un Rey Malvado.

Patrick Ness, autor de Chaos Walking y A Monster Calls, será el encargado de adaptar la historia al guión de este filme, que será producido por Karen Rosenfelt, Matt Smith y David Alpert, David Ginsberg y Josh Weinstock.

Además de este estreno, el actor de Game of Thrones tiene pendiente el estreno de la cinta I Think We´re Alone Now.