Hank Azaria está dispuesto a dejar a Apu tras polémica con el personaje

El personaje, un migrante indio dueño de la tienda Kwik-E-Mart, ha sido criticado por supuestamente fomentar estereotipos y porque Azaria, quien no tiene ascendencia sudasiática, es quien lo interpreta.

El año pasado se estrenó el documental The Problem with Apu, en el que personas de ascendencia india mencionan cómo otros han usado el nombre y las expresiones de Apu para burlarse de ellas.



Este martes, durante una entrevista durante el programa The Late Show with Stephen Colbert, Azaria dijo que entiende por qué ha habido controversia.



"La idea de que alguien, joven o viejo, en el pasado o ahora, haya sido hostigado u objeto de burlas por el personaje de Apu, me entristece. Desde luego no era mi intención.



"Yo quería traer risas y alegría con este personaje, y la idea de que haya traído dolor o sufrimiento en alguna forma, es algo que duele", expresó.



El actor, quien también interpreta a personajes como Moe y Carl, agregó que le parece importante integrar nuevas personalidades creativas a la serie animada.



"Quiero ver a escritores del sur asiático e indios trabajando en el programa, no como un gesto simbólico, sino que auténticamente participen en la nueva dirección que pueda tomar este personaje, incluyendo cómo se le da voz. Estoy completamente dispuesto a hacerme a un lado o ayudar a convertirlo en algo nuevo. Realmente espero que eso es lo que haga Los Simpson".