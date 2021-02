Han muerto por Covid 31 niños en Guanajuato durante la pandemia

Durante la pandemia han muerto por Covid un total de 31 niños en el estado de Guanajuato, tres de ellos de 2, 10 y 11 años, en el transcurso de esta semana. El titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), Daniel Alberto Díaz Martínez, dijo que varios menores que murieron no tenían antecedentes de alguna enfermedad. También perdieron la vida infantes que tenían problemas como leucemia, cardiopatías o diabetes. Durante la pandemia 3 mil 477 niñas y 3 mil 118 niños se han contagiado de coronavirus; de ellos, 101 son menores de un año, 414 tienen entre 1 a 5 años, 387 de 6 a 9 y 2 mil 575 entre 10 y 18 años.

De los 31 menores que fallecieron, 14 tenían entre 10 y 18 años cumplidos, la mayoría en la ciudad de León. Recomendó a los padres y madres de familia no exponer a sus hijos, y si no es estrictamente necesario no sacarlos de casa, además que usen cubrebocas, se laven las manos para evitar los contagios.