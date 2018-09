Hamilton redondea su fin de semana con una victoria en Singapur

El piloto británico prestó el liderato durante la primera parte de la carrera en la estrategia de neumáticos, pero luego lo recuperó para no perderlo más y así ganar el Gran Premio de Singapur y alargar su ventaja sobre los Ferrari en la lucha por el título.

El mexicano Sergio Pérez vivió una jornada de pesadilla sobre el circuito callejero de Marina Bay, al verse involucrado de manera involuntaria en la primera vuelta en el abandono de Esteban Ocon, cuando su coequipero intentó rebasarle por fuera, se tocaron y terminó en el muro.



Luego Checo que llegó a estar en la sexta posición, vio arruinada su carrera por sus mecánicos, cuando entró a pits y le hicieron una parada larguísima, casi como si se tratara de un castigo de su propio equipo por lo sucedido con Ocon, al salir librado de sanción por los comisarios.



Ahí el mexicano cayó hasta la posición 16 y a partir de ahí comenzó a desesperarse con el ruso Serguei Sirotkin, quien no le dejaba pasar por más de 15 vueltas.



Cuando en el giro 34 el tapatío intentó rebasar al ruso, este le emparejó la lucha, pero Sergio se desesperó y giró a la izquierda provocando el toque y la ponchadura de su neumático izquierdo.



Ahí volvió a pits, pero regresó a la carrera en último lugar y con una penalización de drive tru por su maniobra, para rodar lento por el callejón de pits en una vuelta posterior.



Al final Pérez terminó en la posición 16, para no sumar puntos por primera vez en un circuito en el que siempre había cosechado unidades en el pasado.



Max Verstappen fue el piloto más combativo para el Mercedes de Hamilton, pero sólo cuando ambos se encontraron con tráfico de rezagados, curiosamente con Sirotkin, pudo insinuarle una amenaza de rebase.



A Ferrari volvió a fallarle la estrategia de neumáticos al elegir un compuesto ultrablando que no funcionó y Vettel en las últimas 20 se resignó a la tercera posición bajando el ritmo.



Valtteri Bottas terminó en cuarto, Kimi Raikkonen en quinto, Daniel Ricciardo en sexto y Fernando Alonso fue el mejor del resto al termina en séptimo.