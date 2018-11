Hamilton conquista el GP de Brasil; Checo termina en décimo

Al terminar de servir como un estorbo y sacar a Max Verstappen de pista cuando era líder, el francés Esteban Ocon le terminó siendo útil a Lewis Hamilton, quien también con gran manejo, soportó la presión al final y ganó el Gran Premio de Brasil.

Así el Campeón del Mundo recuperó la punta en la vuelta 44 cuando parecía ya vencido por el Red Bull del holandés, hasta que vino el desencuentro con Ocon que con el Force India venía rezagado, pero al no dejarse pasar por Verstappen, le empujó hacia afuera para hacerle perder la punta.



Max debió conformarse con la segunda posición en el podio, seguido de Kimi Raikkonen que terminó en tercero, pero al bajar del auto se descargó contra el francés coequipero de Sergio Pérez.



"El que me sacó es un idiota. Hoy debimos haber ganado", dijo Verstappen al final.



Designado el piloto del día al mostrar hambre de victoria desde la arrancada, Max se sacó a los dos Ferrari en las primeras vueltas y luego superó a Valtteri Bottas que marchaba en segundo en busca del liderato.



Hamilton partió líder, pero con la presión de los Red Bull, incluso más que los Ferrari que también pelearon los lugares del podio, pero con Kimi mejor posicionado que Sebastian Vettel que ahora hizo el rol de doméstico.



Mercedes se arriesgó a una parada temprana en la vuelta 20 y a partir de ahí la estrategia parecía propicia para Red Bull, cuando Verstappen tomó la punta y alargó la vida de sus llantas hasta la vuelta 36.



Cuando entró a pits y en la 40 recuperó la punta con gran rebase sobre Lewis, vino el incidente en el que Verstappen se topó con Ocon rezagado y este lejos de dejarse pasar, le peleó y le sacó del trazado.



"Maldito idiota, es un maldito idiota", gritó por radio el piloto de Red Bull, que al volver a la carrera, no pudo evitar el rebase de Hamilton.



Las vueltas finales fueron dramáticas, porque Bottas debió hacer dos paradas y Hamilton temía tener que hacerlo, cuando ya tenía la presión otra vez de Verstappen, con llantas 16 giros más nuevas que las suyas.



Al final con manejo magistral y con el enojo del rival, el campeón del mundo soportó hasta el final ya con llantas casi sin vida, muy castigadas y con ampoyas en el lado izquierdo. Así cruzó la meta a 1.4 segundos del Red Bull.



Al bajar del auto Verstappen fue a buscar a Ocon para pelear y en la zona de báscula lo empujó entre reclamos y insultos.



Fue una carrera apasionante en el circuito de Interlagos de incio a fin.



El francés fue sancionado con 10 segundos por los comisarios y terminó en el lugar 13 en el Gran Premio de Brasil.



Checo Pérez tuvo una carrera discreta, pero rescató un punto para su causa al terminar décimo en el top 10, en un fin de semana desastroso de Force India.