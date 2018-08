Hamilton: "Alonso es el mejor piloto contra el que he corrido"

Francorchamps, Bélgica.

"Para mí creo que es el mejor piloto con el que he competido y le deseo lo mejor", aseguró Hamilton en declaraciones a la cadena de televisión británica Sky Sports.

El piloto británico, actual líder del Mundial y que coincidió con Alonso en el equipo McLaren-Mercedes en 2007, donde tuvieron una gran rivalidad interna, reconoció que en la Fórmula Uno va a echar de menos al doble campeón mundial asturiano.



"Han sido 17 años y ha sido uno de los mejores pilotos que ha estado aquí", añadió Hamilton, que reconoció que es una pena que el asturiano no tenga tantos títulos -tiene dos, pero fue segundo en tres ocasiones, con Ferrari- como los que corresponderían a su talento.



"Diría que es una pena que no haya tenido tantos títulos como el talento que tiene, pero este deporte es interesante, no se trata solo de ser el mejor piloto, sino de como maniobras, como te posicionas, como en el ajedrez... Esas cosas que son distintas, también forman parte del paquete", señaló Hamilton.



El piloto británico manifestó su respeto por el hecho de que Alonso haya competido durante 17 temporadas al más alto nivel (en 2001, cedido a Minardi por Renault y con esta escudería desde 2003 hasta hoy, con cinco años en Ferrari y otros cinco en McLaren), y le comparó con otros pilotos longevos, como el británico Jenson Button, o deportistas de larga trayectoria, como el jugador de basquetbol estadounidense Kobe Bryant.



"Es mucho compromiso; mucha dedicación, que no todo el mundo reconoce", añadió Hamilton.