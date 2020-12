Hambre, dura realidad en el país más rico del mundo, EU

La mortal pandemia del coronavirus sorprendió a Aaron Crawford en un momento de crisis. Buscaba trabajo, su esposa debía ser operada y el virus se devoraba el sueldo de ella.

La pareja no tenía ahorros, había muchas cuentas que pagar y temía lo peor: ¿Y si no tienen para comer? Tenían dos hijos, de cinco y diez años, y las cajas de macarrones con queso no alcanzaban.

Crawford, un veterano de la Armada de 37 años, se sentía una persona con recursos, que podía valerse por sí misma. No le gustaba la idea de mendigar comida. "Me sentí un fracasado", confesó. "Hay un estigma... Sientes que no puedes mantener a tu familia, que eres un flojo".

El hambre es una dura realidad en el país más rico del mundo, incluso en épocas de prosperidad. Ahora, con la enorme pérdida de empleos y el cierre de negocios, millones de personas tienen la nevera vacía.

Feeding America, la organización que combate el hambre más grande del país, nunca distribuyó tanta comida ni tan rápido: Entregó 4.200 millones de platos de marzo a octubre. La organización dice que registró un aumento del 60% en la cantidad de personas que acuden a sus comedores durante la pandemia. Cuatro de cada diez lo hicieron por primera vez.

Un análisis de la Associated Press de información de 181 comedores populares de Feeding America reveló que la agrupación distribuyó casi un 57% más de comida en el tercer trimestre de este año comparado con el mismo período del 2019.

Quienes colaboran en esta causa dicen que nunca vieron nada parecido en Estados Unidos, ni siquiera en la feroz recesión del 2007/09.