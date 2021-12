Halle Berry revela maltrato de su padre

La ganadora del Óscar por El Pasado Nos Condena agregó que, tras la muerte de Jerome en 2003, acudió con un sanador espiritual, quien le ayudó a perdonar a su padre y entender que su comportamiento era en parte producto de su propia crianza.

NADA FÁCIL

"No nació siendo un hombre abusivo y alcohólico que estaba fuera de control. Se convirtió así por lo que recibió y lo que no obtuvo; por las circunstancias a las que estuvo expuesto y las que no.

"Lo empecé a ver como un niño inocente, criado por un padre alcohólico y una madre que tenía sus propios problemas. No lo protegía del ambiente en el que nació porque ella también estaba destrozada y ella también necesitaba ser protegida", expresó la actriz y cineasta.

Añadió que generaciones anteriores de su familia pasaron también por momentos traumáticos, lo cual ayuda a dar contexto a los hechos.

"Al mirar hacia atrás, te das cuenta que esto era simplemente trauma generacional. Que mi padre sólo intentaba sobrevivir. Estaba tratando de encontrarse a sí mismo y encontrar su virilidad. Estaba haciendo su mejor esfuerzo, y aunque falló miserablemente conmigo y mi familia, sólo estaba trabajando con las herramientas que tenía".